Dugarry : “Je pense que Thiago Silva fera partie des dix plus grands défenseurs de l’histoire”

Après huit saisons passées sous le maillot du PSG, l’aventure de Thiago Silva (35 ans) avec les Rouge et Bleu prendra fin le 30 juin prochain (voire plus en cas d’un avenant de contrat pour disputer les dernières compétitions de la saison 2019-2020). Souvent critiqué par les observateurs de football en raison de son manque de leadership lors les grands rendez-vous européens, le capitaine parisien possède surtout des qualités défensives au dessus de la moyenne. Sur les onde de RMC Sport, Christophe Dugarry s’est montré dithyrambique envers l’international brésilien en mettant en lumière ses qualités intrinsèques.

“Moi, j’ai toujours aimé Thiago Silva. Je pense que c’est un immense joueur. Il est capable d’être dur sur l’homme, de bien défendre, c’est un excellent relanceur et il a une vision du jeu. Même si certains trouvent qu’il manque parfois de leadership et de ressource mentale, je ne changerais pas d’avis, a déclaré Dugarry dans ‘Team Duga’ sur RMC Sport. Pour moi, c’est un très grand défenseur, j’aurais adoré l’avoir dans mon équipe et je pense qu’il fera partie des dix plus grands défenseurs au monde et de l’histoire. Moi j’adore Thiago Silva.”