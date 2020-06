Dugarry : “La difficulté pour le PSG sera d’arriver avec une équipe au complet”

Le PSG est parti pour jouer les quarts de finale de la Ligue des champions voire plus face à des adversaires qui auront eu deux mois de compétition ou presque dans les jambes. Un handicap trop grand pour espérer ? Pour Christophe Dugarry, pas forcément, le PSG peut jouer sur l’envie et sa qualité technique.

“Pour moi la difficulté quand tu vas reprendre la Ligue des champions, c’est d’avoir ton effectif au complet. Il va y avoir une préparation chaotique sans matches, donc les joueurs vont pouvoir se blesser. On le voit en Allemagne depuis la reprise. La difficulté ce sera d’arriver avec ton équipe au complet au premier match. Après, quand tu n’es pas totalement prêt, tu n’a rien à perdre. Tu y vas sur la volonté, sur l’envie, et tu es capable de sortir de belles performances. Le creux, quand tu n’es pas bien préparé, arrive après deux semaines. Avec la qualité de ses joueurs, le PSG aura des arguments, je n’ai aucun doute là-dessus. Il faudra mettre beaucoup d’intensité dans les entraînements et les matches amicaux“, a commenté Christophe Dugarry sur RMC.