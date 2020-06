Dugarry : “Les finales décalées en raison de Fort Boyard ? C’est une preuve que le football passe au second plan”

La saison 2019-2020 n’est pas totalement terminée en France. Le PSG doit encore jouer la finale de la Coupe de France (contre Saint-Etienne) et la Coupe de la Ligue (contre Lyon). Dans son édition du jour, le Parisien expliquait que ces rencontres devraient être programmées les vendredis 24 et 31 juillet. Une des raisons évoquée, France 2 diffuseur des deux finales ne voulant préserver le jeu Fort Boyard. Une décision que ne comprend pas Christophe Dugarry, qui estime que la France n’est plus une terre de football.

“Les finales de coupes le vendredi pour préserver Fort Boyard ? Je m’en fous. Sincèrement, si ça arrange tout le monde. On a déjà dit que la France n’était plus un pays de foot C’est une preuve supplémentaire que le football passe au second plan, assure le champion du monde 98 dans Team Duga sur RMC. Sincèrement ça arrange tout le monde, on sort d’une crise, c’est aussi important pour les télés. Vu l’image qui a été renvoyée par notre football ces derniers mois et pendant la crise, il ne faut pas s’étonner que le football ne soit plus devenu une priorité.“