Echouafni : “Le Final 8 pour la Womens Champions League est une super initiative”

Ce lundi après-midi, le PSG a officialisé la prolongation de contrat d’un an d’Olivier Echouafni au poste d’entraîneur de son équipe féminine. Arrivé à l’été 2018, l’ancien milieu de terrain (47 ans) est heureux de poursuivre l’aventure à Paris.

“Je suis très content de la confiance accordée par les dirigeants, que ce soit le président (Nasser El-Khelaïfi) et Leonardo (directeur sportif, ndlr). On a vécu une fin de saison très, très particulière, ça a été une très grande frustration, affirme Echouafni dans une interview accordée à l’AFP. On était engagé sur toutes les compétitions. Malheureusement, il y a eu une situation exceptionnelle. Avec l’arrêt de la saison (en championnat), on est tous restés sur notre faim, sachant qu’on était prêts à jouer le titre face à Lyon à 48h près.

Le coach parisien s’est ensuite penché sur le Final 8 de la Ligue des Champions, qui verra le PSG affronter Arsenal le 22 août prochain.

“Déjà j’ai envie de remercier l’UEFA de nous permettre de terminer la compétition. Ils ont tenu parole en faisant pour les filles ce qu’ils ont fait chez les garçons. C’est une super initiative. La formule est différente mais elle est magnifique aussi. Un Final 8 avec quarts, demies et finale sur dix jours, dans deux stades fantastiques. J’espère que d’ici au 21 août il pourra y avoir des spectateurs et que ce sera une belle fête du football. Le PSG parmi les favoris ? Vu les circonstances, il n’y aura pas forcément un favori dans cette compétition. Tout sera lié à la préparation. Quelle sera l’équipe physiquement au point? Qui arrivera avec le moins de blessées possibles? Il y a plein de paramètres qui entrent en jeu et tout est remis à plat.“