Et maintenant Tuttosport parle d’un échange Pjanic-Verratti…

Depuis quelques semaines, le journal sportif de Turin Tuttosport est dans tous les mauvais ragots avec des scenarii imaginatifs en termes de mercato. On l’a par exemple beaucoup vu expliquer comment Mauro Icardi allait signer à la Juventus. Et ce lundi, il est question d’une signature de Massimiliano Allegri au PSG qui provoquerait un méga échange entre Miralem Pjanic (30 ans) et Marco Verratti (27 ans)… A moins que ce ne soit avec Leandro Paredes, apprécié par l’entraîneur de la Juventus, Maurizio Sarri. Hier, ce même Tuttosport écrivait que Miralem Pjanic avait dit “non” au PSG parce qu’il n’envisageait qu’une seule destination : Barcelone. Ce qui ne l’empêche pas de se projeter désormais sur un gros troc entre la Juventus et Paris.