Féminines : le PSG parmi les prétendants pour Amaris Egurrola (Marca)

Les Féminines du PSG préparent la saison prochaine. Après avoir réussi à faire prolonger plusieurs joueuses, dont Kadidiatou Diani, le PSG cherche à renforcer son effectif qui a vu partir Eve Perisset et Katarzyna Kiedrzynek. Selon les informations de Marca, les Rouge & Bleu figureraient parmi les prétendants pour l’internationale espagnole, Amaris Egurrola, qui a décidé de quitter son club de l’Athletic Bilbao à la fin de son contrat le 30 juin après six années de bons et loyaux services. Le PSG n’est pas seul dans ce dossier, le Real Madrid et le FC Barcelone souhaitent également s’offrir les services de la jeune milieu de terrain ou défenseure centrale (20 ans).