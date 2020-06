Fernandez : “C’est dommage que Cavani ne puisse pas être fêté par les supporters”

Edinson Cavani vit ses dernières heures en tant que joueur du PSG. Après sept ans – et un titre de meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu (200 buts) – El Matador va voir son contrat se terminer ce mardi. L’international uruguayen a décidé de ne pas prolonger l’aventure afin de se consacrer à son futur qui pourrait s’inscrire en Serie A et à la Roma. Un départ qui attriste Luis Fernandez.

“Mon top 5 des attaquants de l’histoire du PSG serait : Weah, Carlos Bianchi, Mustapha Dahleb, Ronaldinho et Cavani. Par sa façon d’être, son engagement, ses prestations, il m’a marqué à jamais. Il est très sensible et ne fait pas de cinéma. Il n’a pas bien vécu certaines choses. Après avoir donné autant pour le club, il aurait aimé avoir une autre marque de reconnaissance, qu’on ait une attitude différente à son égard, assure l’ancien joueur et coach parisien dans France Football. Certains auraient aimé le voir finir, lui aurait bien aimé aussi qu’on le traite avec un peu plus de respect. C’est dommage qu’il ne puisse pas être fêté par les supporters. Il va mal le vivre, ça va être très dur pour lui. Mais, le jour où il reviendra, j’espère que tout le Parc des Princes se lèvera pour lui, il le mérite.”