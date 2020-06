Final 4 vs Final 8 pour finir la Champions League

Le 17 juin, le Comité Exécutif de l’UEFA devra décider du format de la dernière ligne droite de la Champions League et les lieux des 11 ou 17 derniers matches en fonction du choix de rencontres uniques ou aller et retour (quatre 8es retour, 4 à 8 quarts, 2 à 4 demi-finales et la finale). Hors aujourd’hui, rien n’est tranché. “L’UEFA n’a pas encore décidé du format du tournoi. La ville hôte de la finale non plus”, constate le journal AS ce lundi.

Cependant le format traditionnel semble menacé. On se dirige vers des matches uniques éliminatoires pour achever cette Champions League. “L’UEFA suppose que les gouvernements des différents pays de l’Union européenne ne sont pas disposés à risquer une reprise d’épidémie à cause du transit du matériel et des personnes à travers le continent”, écrit Joaquín Maroto. “En ce moment, le Final 4 est l’option qui trouve le plus de soutiens.” Mais le souci, c’est que les quarts de finale devraient à priori se jouer à huis clos soit sur terrain neutre ou chez une des équipes (au hasard). Les trois derniers affrontements auraient lieu dans une seule ville avec la finale le samedi 29 août, dans un lieu encore à déterminer, qui ne serait pas Istanbul. Lisbonne et Munich ont été proposés comme alternative. Si la pandémie inquiète fort, il pourrait alors y avoir un Final 8 dans une même ville sur deux semaines à partir des quarts. Si elle devait choisir par défaut ce format, l’UEFA serait ouverte à la renégociation des droits télé.

Pour rappel, il reste encore quatre huitièmes de finale (Juventus / OL, Manchester City / Real Madrid, FC Barcelone / Naples et Bayern / Chelsea) alors que le PSG, le RB Leipzig, l’Atalanta Bergame et l’Atlético de Madrid sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League.