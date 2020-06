Flick : “Le club veut conserver Alaba, je suis optimiste”

Ces derniers jours, le nom de David Alaba est venu dans les rumeurs mercato autour du PSG. Les dirigeants parisiens auraient pris contact avec l’entourage de l’international autrichien. Son club – le Bayern Munich – pourrait envisager de le vendre cet été pour ne pas le perdre libre à l’issue de son contrat l’année prochaine (juin 2021). Mais son entraîneur, Hans-Dieter Flick, souhaite absolument conserver son latéral gauche.

“Le club aimerait que ces deux joueurs-là (Alaba et Thiago, ndlr) restent ici l’année prochaine. Au final, ce sont les joueurs qui décident, je suis optimiste, assure le coach du Bayern en conférence de presse dans des propos relayés par BeIN Sports. Mais on ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans le football, dans le sport et même dans la vie en général. Ces deux joueurs, David Alaba et Thiago, sont de très grands joueurs.“