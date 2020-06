Garcia : “J’aimerais bien connaître la date de la finale de Coupe de la Ligue”

L’Olympique Lyonnais a repris l’entraînement lundi mais n’a pas de dates pour ces prochains matches officiels : la finale de la dernière Coupe de la Ligue face au PSG et le huitième de finale retour de la Champions League contre la Juventus (1-0 à l’aller pour l’OL). Rudi Garcia, l’entraîneur des Gones, s’est plaint de cette situation même si le Comité exécutif de l’UEFA dans une semaine devrait tout débloquer en termes d’agenda. Le samedi 1er août serait la daté privilégiée pour la finale de la Coupe de la Ligue PSG/OL.

“Ce serait bien qu’on sache quand on va jouer… L’UEFA communiquera le 17 juin je crois pour la Ligue des champions, mais j’aimerais bien connaître la date de la finale de Coupe de la Ligue. C’est une demande que je fais. Donnez nous une date qu’on puisse se préparer. Si on peut la jouer avec une partie de nos supporters ce serait top. Et comme l’a dit le président on planche sur un tournoi au Groupama Stadium. On a anticipé cette reprise. Trois mois, pour les corps des joueurs, c’est un arrêt inédit, sauf en cas de blessure. On va y aller petit à petit, et comme on doit encore ne pas dépasser des groupes de 10 pendant au moins deux semaines, on va remettre doucement les joueurs à niveau. On a ensuite une semaine de stage à Evian pour la quatrième semaine de reprise normalement. On laissera quelques jours de break début juillet a priori, avant de reprendre un sprint final de trois semaines avant la reprise de la compétition, a commenté Garcia (des propos rapportés par RMC Sport). Le gros problème, c’est donc les amicaux pour le moment. Ça sera contre des équipes françaises, voire des Pays-Bas ou de l’Ecosse, des championnats qui ont arrêté. On va devoir être inventifs et intelligents pour arriver en forme au huitième de finale retour de C1 contre la Juventus avec un déficit de 12 matchs en terme de rythme. Si on veut être européens la saison prochaine, il nous reste deux compétitions: la finale de la Coupe de la Ligue, et la Ligue des champions.“