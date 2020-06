Giuntini : “Aouchiche a un avenir positif devant lui”

Adil Aouchiche est l’un des joueurs les plus prometteurs de la formation du PSG. En fin de contrat aspirant, le milieu de terrain (17 ans) n’a pas encore signé son premier contrat professionnel. Ces derniers jours on évoque un avenir loin de son club formateur, lui qui aurait passé sa visite médicale avec Saint-Etienne. Pour Jean-Claude Giuntini, son sélectionneur chez les U18, Aouchiche a un brillant avenir devant lui.

“Il faut y aller par étape. Il faut être prêt à faire des morceaux de match pour emmagasiner de l’expérience. Passer du foot de jeunes au foot d’hommes n’est pas simple. Dans l’impact, le rythme et l’intensité, le fossé est gigantesque voire disproportionné entre ce qu’il a connu jusqu’ici et la Ligue 1. Mais Adil peut s’installer dans une équipe de L1 en cours de saison, assure l’entraîneur français dans une interview accordée à Eurosport. Je suis généralement prudent pour un jeune mais là, je n’ai pas envie de faire de la langue de bois : vu ce qu’il a montré jusque-là, il a un avenir positif devant lui. Il a une maturité hors du commun, il est très curieux et éternellement positif. C’est un garçon très agréable dans un groupe.“