Gueye : “Ils auront beaucoup plus de compétition que nous mais si on essaie de transformer ça en notre faveur…”

Gana Gueye (30 ans), milieu de terrain sénégalais du PSG, devra comme ses partenaires, retrouver le camp des Loges afin de préparer le sprint final de la saison : deux finales de coupes nationales et un quart de finale d’UEFA Champions League. “De toute ma vie, en tant qu’homme, je ne suis jamais resté autant de temps sans jouer au foot. Mais voilà… On s’adapte, on essaie de s’occuper, de s’entraîner, de s’amuser avec les enfants, explique le joueur du PSG à Emedia. Bizarre d’être champion de France comme ça. Mais après on a vu que ça parlait dans la presse que le championnat allait être arrêté, et finalement on a eu un message du club, puis un communiqué de la Ligue, disant qu’on était champion de France. Du coup, on a un peu fêté sur les réseaux sociaux avec nos amis, nos proches qui étaient avec nous, et on s’est envoyé des messages sur notre groupe WhatsApp. C’était assez bizarre, mais c’était mérité.“

Le joueur du PSG se projette également sur la suite de la saison dans cet entretien : “Forcément, on doit vraiment faire attention à la reprise surtout qu’on est restés pendant une longue durée sans s’entraîner, sans se voir, sans avoir de compétition. Mais une fois qu’on aura repris les entraînements, il faudra être prêts pour reprendre et se battre. Ils auront beaucoup plus de compétition que nous mais si on essaie de transformer ça en notre faveur, c’est-à-dire ne pas se poser des questions, se dire les autres ont recommencé et pas nous, on peut tourner ça de notre côté, se dire qu’on arrivera beaucoup plus frais que les autres parce qu’ils auront joué beaucoup de matches.“

Gana Gueye confirme au passage qu’il sera bien au PSG la saison prochaine malgré certaines rumeurs… “À chaque mercato, cela se passe comme ça pour moi. Même au mois de janvier, une fois arrivée au PSG, au bout de six mois, on m’annonçait déjà à Chelsea. J’en ai l’habitude. Tout se passe bien pour moi au club, et je suis souvent en contact avec le Directeur sportif, et il n’a jamais été question de départ…“