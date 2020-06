Gueye : “Même sans pouvoir entrer dans le stade, ils étaient là !”

Idrissa Gueye, sous contrat jusqu’en 2023 avec le PSG, n’est pas sur le départ, n’en déplaise à certains auteurs de rumeurs. Le joueur l’a expliqué depuis le Sénégal lors du Canal Football Club.

“Dans le monde du foot, on n’est jamais sûr de rien. Je suis souvent en contact avec Leonardo, avec le club. Il n’a jamais été question de départ dans les discussions, ou de transfert. Il y a assez de respect l’un envers l’autre pour se dire les choses si il y avait quelque chose à dire. Tout ce qui se dit aujourd’hui, ce ne sont que des fake news. Je me sens très bien dans cette équipe, je m’entends très bien avec tout le monde, tout se passe bien. J’ai eu un coup de mou dans la saison, ce qui est normal puisque ça fait longtemps que j’enchaîne des matches avec la CAN, les rencontres en club. Je commençais à bien revenir et tout s’est arrêté… On se prépare à bien revenir. Le match contre Dortmund au Parc ? Le moment exceptionnel de ce PSG/BVB, c’est quand on est arrivés au stade avec les supporters. Il y avait tellement de fumigènes, de fumée, qu’on ne se voyait pas ! Ils étaient motivés à fond, du coup on s’est mis à crier dans le bus. Cela a réveillé à fond l’équipe. Même le coach était à fond. Le staff aussi. Tout le monde était à 200%. Même sans pouvoir entrer dans le stade, ils étaient là ! On les attendait. C’était exceptionnel. C’était à nous de faire le taf sur le terrain. Jouer la suite contre des équipes qui ont repris leur championnat ? Ce n’est pas grave. Cela peut être défavorable comme favorable. On ne sait jamais. On sera peut-être frais et les autres fatigués… On ne sait pas qui aura les jambes.“

Le milieu de terrain a réagi aux départs du capitaine et du meilleur buteur de l’histoire du PSG : “Thiago Silva est un très grand joueur, un très grand défenseur qui a de l’expérience. Est-ce que j’aurais voulu qu’il reste au PSG ? Bien sûr. Il est très utile pour l’équipe. On a besoin de joueurs d’expérience, de joueurs de grande classe comme ça, a commenté Gana Gueye. Cavani est un gars que j’adore. On va me dire que j’adore tout le monde, mais il n’y a pas un joueur ou un homme sur Terre qui n’aime pas Cavani. Ce qu’il dégage sur et en dehors du terrain, c’est un exemple pour tout joueur. Il se bat, il est toujours là même dans les situations compliquées pour lui. C’est un exemple.”