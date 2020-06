Gueye termine à la 6e place du prix Marc-Vivien Foé 2020

Comme chaque année, RFI et France 24 décernent le prix Marc-Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de la saison de Ligue 1. Nommé parmi les 11 potentiels vainqueurs, le milieu de terrain parisien – Idrissa Gueye – a terminé à la 6ème place (37 points). Le Sénégalais a notamment disputé 31 rencontres avec le maillot parisien. Le prix Marc-Vivien Foé 2020 a été remporté par le Lillois, Victor Osimhen (284 points), qui a réalisé une belle première saison de Ligue 1 avec le maillot du LOSC (13 buts et 4 passes décisive). Il succède ainsi à un autre Lillois au palmarès (Nicolas Pépé avait remporté ce prix en 2019). L’attaquant nigérian devance Islam Slimani (95 points / AS Monaco) et Yunis Abdelhamid (89 points / Stade de Reims) au classement de 2020 (voir ci-dessous).

Classement du prix Marc-Vivien Foé 2020*

Victor OSIMHEN (Nigeria/Lille LOSC) – 284 points Islam SLIMANI (Algérie/AS Monaco) – 95 points Yunis ABDELHAMID (Maroc/Stade de Reims) – 89 points Habib DIALLO (Sénégal/FC Metz) – 52 points M’Baye NIANG (Sénégal/Stade rennais) – 43 points Idrissa GUEYE (Sénégal/Paris SG) – 37 points Hamari TRAORÉ (Mali/Stade rennais) – 37 points Denis BOUANGA (Gabon/AS Saint-Etienne) – 27 points Edouard MENDY (Sénégal/Stade rennais) – 24 points Andy DELORT (Algérie/Montpellier HSC) – 13 points Moses SIMON (Nigeria/FC Nantes) – 10 points

Source : rfi.fr

Le Prix Marc-Vivien Foé ne concerne que les joueurs de Ligue 1 qui défendent les couleurs d’une équipe nationale africaine. Soixante-dix-neuf personnes – journalistes, consultants, anciens joueurs, etc. – ont voté pour l’édition 2020. Chaque juré devait choisir trois joueurs. Le premier choisi recevait 5 ponts, le 2e 3 points, et le 3e 1 point.