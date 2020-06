Handball – Mikkel Hansen et Sander Sagosen élus dans l’équipe type de l’EHF Champions League

Avec la crise du Covid-19, le Handball a pris plusieurs décisions différentes. La Ligue Nationale de Handball (LNH) a décidé de mettre fin à la saison 2019-2020 de Lidl Starligue en titrant le PSG pour la sixième année consécutive. En ce qui concerne la Velux EHF Champions League, il a été décidé d’un final Four avec le PSG, le Barça, THW Kiel et Telekom Veszprém HC. Ce dernier se déroulera les 28 et 29 décembre en plein milieu de la saison 2020-2021 avec les effectifs de 2020-2021. Ce vendredi, la Fédération Européenne de Handball (EHF) a dévoilé l’équipe type de la saison 2019-2020 de la Velux EHF Champions League. Et dans cette dernière deux Parisiens y figurent, Mikkel Hansen et Sander Sagosen ( qui va quitter le club pour rejoindre Kiel).