Hansen : “C’est un vrai plaisir de pouvoir s’entraîner à nouveau”

Après plusieurs mois sans entraînements de groupe, les joueurs du PSG Handball se sont retrouvés début juin afin d’effectuer quelques séances collectives pendant quatre semaines, avant de partir en vacances. Dans une interview accordée à BeIN Sports, l’arrière gauche des Rouge et Bleu – Mikkel Hansen – s’est exprimé sur ses retrouvailles avec le groupe parisien.

“Tout le monde était content de se retrouver ! On peut déjà préparer la saison suivante, qui s’annonce longue et difficile. Nous avons un bon programme. Maintenant, on peut s’entraîner en équipe, tout en gardant nos précautions, a rappelé Hansen. Nous portons des masques pendant l’entraînement et nous restons écartés. On va attendre encore un peu avant que les séances redeviennent « normales », mais c’est un vrai plaisir de pouvoir s’entraîner à nouveau !”

Lors de cet entretien, l’international danois (sous contrat jusqu’en 2022) est également revenu sur la particularité du Final4 de la Velux EHF Champions League 2020 qui se disputera au milieu de la saison prochaine (les 28 et 29 décembre à Cologne). “C’est particulier, parce que nous avons directement été qualifiés pour le Final4, suite à l’arrêt des compétitions… Il n’y a que des belles équipes (le Barça, THW Kiel et Telekom Veszprém HC, ndlr) ! Tout le monde va donner le meilleur de soi-même, a déclaré Mikkel Hansen, dans des propos rapportés par psg.fr. Nous allons déjà essayer de remporter la demi-finale. Cet événement va arriver au milieu d’une longue saison, donc il faut que l’on se prépare bien. Ça sera une première expérience pour tous les participants. Ensuite, il faudra défendre les couleurs de la sélection pour le Mondial 2020.”