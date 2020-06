Hervé Guégan va quitter la formation du PSG (Ouest France)

La formation du PSG continue de se réformer. Selon les informations de Ouest France un nouveau membre des équipes de jeunes des Rouge & Bleu devrait quitter le club dans les prochains jours. En effet, Hervé Guégan devrait rejoindre le Qatar et le club d’Al-Duhail (leader du championnat) avec un contrat d’un an. Le club qatarien est la propriété de cheikh Tamin ben Hamad Al Thani qui est également le propriétaire du…PSG. Il deviendrait ainsi l’adjoint de Walid Regragui. Au PSG depuis 2016, Guégan a successivement entraîné les U19, l’équipe réserve en National 2 (adjoint) et les U16. Une information confirmée par Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport.