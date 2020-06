Holveck : “Kouassi a préféré rejoindre le Bayern Munich”

Alors qu’il a participé à 13 matches avec l’équipe première, Tanguy Kouassi a tout de même décidé de ne pas signer son premier contrat professionnel avec le PSG, son club formateur. Le jeune défenseur (18 ans) devrait rejoindre le Bayern Munich pour signer son premier contrat pro. Une information confirmée par Nicolas Holveck, président de Rennes, qui a expliqué avoir tout tenté pour convaincre le titi parisien de rejoindre la Bretagne.

“Le dossier Kouassi compliqué ? Compliqué non, malheureusement il a préféré partir au Bayern. On était en finale. […]C’était pour nous une opportunité très intéressante qui plaisait à Julien (Stéphan) et Florian (Maurice, directeur sportif rennais, ndlr), assure le président Rennais dans des propos relayés par Foot Mercato. On a mis en œuvre tout ce que l’on pouvait mettre en œuvre. Après, il a fait son choix. […] On a été jusqu’au bout des discussions et le projet a été écouté jusqu’au bout. Ça prouve que Rennes intéresse même les plus jeunes grands talents.“