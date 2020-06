Isabelle Silva confirme le départ de son mari

Depuis plusieurs jours, l’avenir parisien de Thiago Silva est scellé. L’Equipe a ainsi expliqué que Leonardo avait passé un coup de fil au capitaine du PSG pour lui faire savoir qu’il ne comptait pas le prolonger. Après huit ans, O Monstro va donc quitter la capitale française. Une information pas encore officielle mais qui est confirmée par Isabelle Silva, sa femme. Dans un message relayé sur le compte Instagram @paris_anylitic, l’épouse de Thiago Silva a confirmé le départ de son mari. Au-dessus d’une ancienne photo d’elle, son mari et son deuxième enfant – Iago – au Parc des Princes, elle “a adressé un message sans ambiguïté à la communauté parisienne qui remerciait son époux pour ces « 8 années de bonheur partagé » et qui regrettait son départ. « Pour nous aussi, mais c’est la vie. Je vous aime beaucoup et merci pour ces 8 ans.” Des propos rapportés par Le Parisien.