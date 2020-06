Ismaël Bennacer aimerait rejoindre le PSG (Compétition)

Cet été, le PSG recrutera certainement un milieu de terrain. Dans cette optique, le nom d’Ismaël Bennacer a été associé au PSG ces dernières semaines. Le milieu de terrain de l’AC Milan serait une piste sérieuse des Rouge & Bleu. Et selon les informations du média algérien Compétition, l’international algérien aimerait rejoindre le PSG même s’il sait que ce ne sera pas facile de quitter le club lombard. Le média cite un proche qui explique que Bennacer a expliqué qu’il “aimerait bien signer dans ce club. Outre l’aspect sportif et financier, j’adore Paris, une ville où il fait bon vivre.[…]Il me sera difficile de quitter le Milan où je dois reconnaître que je suis bien traité“.

Compétition rapporte enfin que le Milan ne souhaite pas lui accorder de bon de sortie, le nouvel entraîneur milanais, Ralf Rangnick, a spécifié dans ses négociations avec le Milan AC qu‘il exigeait que Bennacer reste absolument la saison prochaine. Un dossier qui s’annonce donc difficile pour le PSG.