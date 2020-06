ITV CS – AF5 : “Je suis assez impressionné par Bernat”

AF5, où Arsène de son vrai prénom, est un Youtubeur spécialisé dans le jeu vidéo FIFA. Depuis quelque temps maintenant, il travaille avec la branche eSports du PSG. Grand fan des Rouge & Bleu, il s’est confié à Canal Supporters sur sa passion pour le PSG, ses joueurs préférés, son métier de Youtubeur PSG, la qualification contre le Borussia Dortmund et le Parc des Princes.

Canal Supporters : Depuis quand supportes-tu le PSG ?

AF5 : “Je suis fan du PSG depuis l’enfance. Mon premier match au Parc des Princes en 2005, je crois, m’a suffi pour me faire rêver, et ressentir des émotions incroyables en tribune. L’époque des fumis, c’était quand même quelque chose.”

Canal Supporters : Quel joueur t’a fait aimer le PSG ? Quel est ton joueur préféré all-time ?

AF5 : “Le joueur qui m’a fait le plus aimer le PSG c’est Pedro Miguel Pauleta. C’était en plein dans mon enfance. Mon joueur préféré all time ? Compliqué. Je dirais Thiago Silva, il est si humble, j’adore, c’est un exemple pour moi.“

Canal Supporters : Quel(s) joueur(s) aimerais-tu voir sous le maillot du PSG ?

AF5 : “J’aimerais voir un De Bruyne au milieu de terrain du PSG, je pense qu’il pourrait ajouter ce petit plus au milieu qu’il nous manque parfois. J’aurais adoré Frenkie De Jong également (qui était proche de rejoindre le PSG avant de finalement signer au FC Barcelone, ndlr) en remplacement de Thiago Motta.“

Canal Supporters : En quoi consiste ton métier de Youtubeur ?

AF5 : “Mon métier de Youtubeur consiste à créer du contenu, principalement pour la partie eSports, à accompagner les joueurs sur les tournois eSports, à représenter le PSG lors d’événements ou tournois et bien plus encore.”

Canal Supporters : Comment t’es-tu retrouvé au PSG eSports ?

AF5 : “Je me suis retrouvé au PSG suite à un appel du directeur sportif de la section eSports qui voulait m’intégrer au projet. Je n’ai pas trop hésité, c’est mon club de cœur, même bien plus que cela, j’avais qu’une envie, c’est signer le contrat !”

Canal Supporters : Après ta vidéo sur FIFA 20 avec plusieurs joueurs du PSG, quel joueur aimerais-tu avoir pour une de tes prochaines vidéos ?

“J’adorerais tourner une vidéo FIFA ou foot avec Kylian, je pense que l’occasion arrivera un jour ! Des contacts avec les joueurs du PSG ? Oui, je parle régulièrement avec quelques joueurs, pas avec tous les joueurs mais quelques-uns, les plus geeks on va dire !“

Canal Supporters : La qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund ?

AF5 : “Très heureux pour la qualification même si notre niveau de jeu n’était pas top, je pense qu’on peut produire un football un peu plus plaisant. En fin de match, on s’est fait peur, on ne dominait pas assez comme on devrait le faire. J’espère que les prochains matches seront joués avec la même intensité que le match retour mais avec un peu plus de cohésion dans le jeu.“

Canal Supporters : Penses-tu que le PSG va bientôt remporter la Ligue des Champions ?

AF5 ” : Je l’espère pour la Ligue des Champions ! Chaque année on a le groupe pour faire quelque chose, il manque un peu de réussite, je pense, et un mental de fer pour y arriver ! (et un bon arbitrage haha).“

Canal Supporters : Quel joueur t’impressionne au PSG ?

AF5 : “Je suis assez impressionné par Bernat, il est arrivé au club, pas au top, il a su tous nous épater pour devenir un pilier irremplaçable dans le onze, un des plus présents en Ligue des Champions. En plus de ça il fait des 27 victoires (sur 30 matches) sur FUTchampions (mode de jeu en ligne sur FIFA qui se déroule le week-end, ndlr) !! Quel crack !“

Canal Supporters : Avant le confinement, allais-tu régulièrement au Parc des Princes ?

AF5 : “J’adore aller au Parc, que ce soit en tribune Auteuil ou en tribune Borelli, j’essaie d’alterner pour toujours garder ce côté ultra en moi !“

Canal Supporters : Après ton live caritatif de 24 heures pour la Fondation PSG où tu as réussi à récolter 3500 euros, penses-tu refaire ce genre d’initiative ?

AF5 : “Je pense que oui, j’essaie d’apporter ma petite pierre à l’édifice et d’aider un maximum la fondation PSG, si c’est à refaire un jour pour aider les enfants, je le referai sans hésiter, même si ça fatigue énormément (rire !)“

Canal Supporters : D’ailleurs, de qui est venue l’idée de ce live. Comment as-tu contacté les participants (Kays Ruiz-Atil, Nedim Remili, Laure Boulleau, Sabrina Delanoy, Gaël Monfils….) ?

AF5 : “C’était un projet personnel, dont j’ai fait part à la Fondation, elme m’a accompagné, m’a proposé des personnes disponibles. Sans cette période de Coronavirus on aurait dû le faire avec des joueurs de l’équipe première. Ils m’ont également mis des lots à disposition afin de récolter un maximum d’argent pour la Fondation !“

Canal Supporters : Un petit mot pour la fin ?

AF5 : “ICI C’EST PARIS !“