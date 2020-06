Depuis des années l’offre (payante) télé de football est mouvante en France. Les diffuseurs changent, les abonnements varient, le coût global augmente avec le streaming en arrière-fond. Bref, voir du football sur son écran est un casse-tête, et l’arrivée de Téléfoot avec son forfait mensuel à 25 euros ne va rien arranger. Le supporter du PSG devra avoir la nouvelle chaîne, mais aussi Canal Plus ou RMC Sport pour suivre son équipe de coeur, alors qu’il n’a pas forcément envie du reste du catalogue.

“Netflix, Twitch, les réseaux sociaux, tout cela fait que mécaniquement on a moins de temps pour consommer du sport à la télévision, explique Arnaud Simon, ancien directeur général d’Eurosport France aujourd’hui patron du cabinet de conseil In&Out Stories, à Ouest France. “Quel acteur voudra acheter un droit qu’il peut perdre trois ans plus tard ? S’inscrire dans la durée peut avoir beaucoup de vertus dans cette période de bouleversements. […] Si vous lui demandez, (le fan de football) va vous dire “Je supporte le PSG, je veux un pass pour les matches du PSG”. Il veut quelque chose d’affinitaire. Or on veut lui vendre (aussi) le Guingamp-Toulouse, qu’il ne va pas consommer en direct. Si vous ne prenez pas le virage (de l’interaction avec le fan) au bon moment, vous perdez du terrain et d’autres l’occupent. Et quand vous n’êtes plus présents, on peut apprendre à vivre sans vous”.