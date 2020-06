Jérôme Rothen enrage contre Meunier et Kurzawa

Ce vendredi, RMC Sport nous expliquait que le PSG souhaitait voir tous ses joueurs en fin de contrat (sauf Choupo-Moting et Kouassi) prolonger l’aventure jusqu’à la fin du mois d’août mais que les discussions avec Layvin Kurzawa et Thomas Meunier étaient très difficiles (voir ici). Une tergiversation des deux latéraux qui met, une nouvelle fois, en rogne Jérôme Rothen.

“Je veux bien qu’il soit déçu de ne pas être prolonger, ok, mais met ça de côté. Oh les mecs, vous avez la chance de jouer un quart de finale de Ligue des Champions, s’emporte l’ancien parisien dans son émission Rothen Régale sur RMC. […]La base, s’ils veulent gagner beaucoup d’argent, c’est de gagner les meilleurs titres, c’est de faire des campagnes européennes qui marquent l’histoire du football, d’un club. C’est quand même ça l’objectif. Et si Meunier et Kurzawa, à cause de leurs conneries, ils arrivent pas à prolonger parce qu’il demande plus d’argent pour les deux mois, et que le PSG – je lui souhaite – arrive en finale de Ligue des Champions et s’offre le titre, eh bah Kurzawa et Meunier ils auront fait leur petit caprice.”