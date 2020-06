Juan Bernat dans le viseur du Barça (MD)

Après des débuts plus que poussifs, Juan Bernat s’est petit à petit imposé comme un joueur incontournable du onze de Thomas Tuchel, se montrant décisif dans les matches importants de Ligue des Champions (Liverpool, Naples, Dortmund). Des performances qui ne sont pas passées inaperçu puisque le latéral gauche serait dans le viseur du FC Barcelone. Le club catalan, qui risque de perdre Junior Firpo, aurait placé l’ancien du Bayern Munich dans sa short-list pour venir concurrencer Jordi Alba selon les informations de Mundo Deportivo. Nicolás Tagliafico (Ajax) et Pervis Estupinan (Watford prêté à Osasuna) seraient également sur les tablettes barcelonaises. En fin de contrat en juin 2021, Juan Bernat se sent bien à Paris et un départ n’est pas à l’ordre du jour. Le Barça devra très certainement se tourner vers les deux derniers cités s’il souhaite renforcer son flanc gauche.