Julien Cazarre (cassant) : “Bravo Thiago Silva, t’es un boss !”

Alors que la question de l’effort salarial demandé aux joueurs semble être dans l’impasse au PSG, Julien Cazarre sort sa “sulfateuse” pour “dézinguer” le vestiaire parisien. Et l’humoriste fan du PSG vise en premier lieu Thiago Silva ce mardi.

“Ah, voilà, ça, c’est un capitaine ! Ça, c’est un gars qui en a dans le froc ! Bravo Thiago Silva, t’es un boss!”, lance Cazarre dans France Football. “Qui fait face alors que tant d’autres se cachent ? Le seul vrai capitaine brésilien qui marquera l’histoire du club de la capitale, j’ai nommé Thiago Silva, qui a eu le courage d’aller affronter le tout-puissant Nasser pour lui annoncer droit comme un I… qu’il ne ferait aucun geste de solidarité envers le club concernant la baisse de salaire. Ha, ha, ha, vous faites moins les malins, là !!! J’en entends déjà dire : “ Oh, ça va, avec l’argent du Qatar on va pas chialer. ” Seulement, je rappelle qu’à cause du fair-play financier, le moustachu à turban peut pas balancer la thune comme un cadre sup au Pink Paradise. Faut compter les brouzoufs. […] On disait de manière totalement éhontée qu’O Monstro était isolé dans le vestiaire. Eh ben, BIM !!! Fake news. Tous les joueurs se sont glissés dans le sillage de notre Thiago pour eux aussi refuser un accord de baisse salariale. Ça doit bien faire fermer les bouches de ceux qui pensaient que les gars ne pensaient qu’à eux et n’étaient pas solidaires.”