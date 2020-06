Kalimuendo dans la rotation du PSG la saison prochaine

Arnaud Kalimuendo (18 ans), sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG (808 minutes en Youth League), aura réussi sa saison 2019/2020 bien que tronquée (30 buts en 25 matches). Sans Edinson Cavani ni Eric Maxim Choupo-Moting, l’attaquant entrera logiquement dans la rotation la saison prochaine afin de passer un cap.

“La tendance est qu’il intègre pleinement l’effectif cet été, peut-être dès la reprise du 22 juin, rapporte leparisien.fr. A moyen terme, le club compterait sur le joueur, sur la foi des excellents échos reçus du centre de formation.” Une véritable promotion pour le Titi, international français, qui est au PSG depuis l’âge de 10 ans. Et en cours de saison, si tout se passe bien, Arnaud Kalimuendo pourrait même prolonger son engagement (il a une saison optionnelle dans son contrat professionnel). “Il a montré sur les compétitions internationales de sa catégorie d’âge qu’il avait largement le niveau, voire qu’il figurait dans le haut du panier“, estime Jean-Claude Giuntini, le sélectionneur des U18 français, dans le média francilien. “Dans un autre contexte que le PSG, il pourrait avoir plus de minutes de jeu, à Paris, c’est plus délicat. Mais la saison prochaine, il peut profiter de la multiplicité des compétitions et grappiller des minutes.”