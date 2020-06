Katoto : “Ce titre de meilleure buteuse récompense quand même ma saison et c’est gratifiant”

La D1 Féminine stoppée définitivement, Marie-Antoinette Katoto a une nouvelle fois été élue meilleure buteuse du championnat avec 16 réalisations. Comme Kylian Mbappé, elle réalise le doublé après son titre de la saison dernière (22 buts). Pour PSG.fr, l’attaquante parisienne (21 ans) est revenue sur sa progression au fil des saisons.

“Ça fait vraiment plaisir ce titre. C’est une année particulière, s’arrêter comme ça, c’est particulier. Mais ce titre récompense quand même ma saison et c’est gratifiant. C’est la suite logique de ma saison dernière. Le plus dur ce n’est pas d’être en haut, mais de continuer pour tout faire pour y rester, assure la titi parisienne. Je continue chaque jour d’apprendre, je suis jeune et petit à petit, même si ce n’est pas naturel, j’apprends aussi à prendre des responsabilités. Je veux encore progresser. Marquer, pour moi, c’est très intuitif. Je ne réfléchis pas vraiment quand je suis devant les buts.”