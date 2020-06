Si en France certains envoyaient Julian Draxler (26 ans, sous contrat jusqu’en 2021) au Hertha BSC Berlin contre 20M€ (et un contrat de quatre ans), le média allemand Kicker corrige la rumeur. Le club de la capitale allemande n’a pas l’intention de recruter le milieu de terrain offensif international du PSG. Les Berlinois chercheraient en fait d’autres profils, un gardien de but, un latéral droit et un joueur offensif rapide.