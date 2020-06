Kiedrzynek : “Paris et le CUP vont rester dans mon cœur”

Après sept années au PSG, l’internationale polonaise, Katarzyna Kiedrzynek, a quitté le club de la capitale pour rejoindre Wolfsburg (Allemagne). Et pendant ces longues années au sein du club de la capitale, la gardienne de 29 ans a noué un lien particulier avec le Collectif Ultras Paris. Après son message émouvant adressé à l’ensemble des supporters le 10 mai dernier, le CUP a décidé de lui rendre hommage en début de semaine devant la Tour Eiffel. Et lors d’un entretien téléphonique accordé au Parisien, Kasia est revenue sur cet hommage des ultras parisiens.

“C’est quelque chose d’exceptionnel. Jamais je n’aurais pensé ressentir un tel bonheur dans ma vie. Ça n’arrive pas à tout le monde d’avoir une surprise comme ça. Je suis franchement fière et tellement contente. Je ne pensais pas qu’ils me feraient ça. Un départ avec le coeur plus léger ? Je ne pourrais pas dire « léger » parce que Paris et le CUP vont rester dans mon cœur. Je vais penser à eux tout le temps, a déclaré Kiedrzynek au quotidien francilien (…) Mais j’espère qu’on se retrouvera un jour dans un stade.”

Deuxième gardienne derrière Christiane Endler lors de la saison 2019-2020, Katarzyna Kiedrzynek a exprimé sa fierté d’être soutenue par le CUP. “Je ne sais pas si c’est déjà arrivé pour une joueuse de foot d’avoir droit à un au revoir comme ça. Je suis peut-être la première. Mais franchement, ce n’est pas le plus important. Je suis très fière d’être parisienne. Mais savoir que je vais rester à jamais dans le cœur des supporteurs, c’est quelque chose qui n’a pas de prix. Ça compte beaucoup pour moi oui.”