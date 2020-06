Kimpembe affiche la meilleure différence ballons récupérés-ballons perdus des 5 grands championnats

Presnel Kimpembe est l’un des joueurs les plus utilisés par Thomas Tuchel lors de cette saison 2019-2020 tronquée. Le titi parisien a disputé 24 matches toutes compétitions confondues, sans jamais être remplacé par son coach. Il affiche de très bonnes statistiques avec 94% de passes réussies, 69% de duels gagnés, 67% de tacles réussis, et plus de 6 ballons récupérés par match en moyenne (toutes compétitions confondues). En Ligue 1, il est le deuxième joueur avec le meilleur pourcentage de passes réussies (avec au moins 500 passes), 95%. Il est juste devancé par son coéquipier Thiago Silva (95,5%). Presko a également récupéré pas moins de 177 ballons. Il affiche d’ailleurs la meilleure différence de ballons récupérés-ballon perdus dans les 5 grands championnats (117-67, +50).