Klopp : “Manchester City, la plus grande force du moment dans le foot mondial avec le PSG”

Après 30 ans d’attente, Liverpool a enfin remporté la Premier League après une saison 2019-2020, qui n’est pas encore finie (7 matches de PL), fantastique qui repousse Manchester City à 23 points ! City, qui sera d’ailleurs le prochain adversaire des Reds, le jeudi 2 juillet prochain. Invité à évoquer les Citizen, Jürgen Klopp estime que l’équipe mancunienne est la plus grande force du moment dans le football mondial, avec le PSG. “Manchester City ? Ils sont si forts. Cette équipe, le club, l’argent qu’ils ont et ce manager sont exceptionnels. C’est une très bonne combinaison, assure le technicien allemand en conférence de presse. Cela en fait la plus grande force du moment avec le PSG, dans le football mondial.“