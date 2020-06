Kounkoud : “Ça fait plaisir de retrouver tout le monde”

Après plusieurs semaines d’inactivité suite à l’arrêt de la Lidl Starligue, les joueurs du PSG Handball se sont retrouvés ce lundi afin de passer une visite médicale à l’Institut médical sport santé (IMSS) du stade Jean-Bouin (Paris XVIe), comme l’a dévoilé Le Parisien sur son site internet. Les joueurs de Raúl González ont notamment retrouver le chemin de l’entraînement ce mardi pendant une période de quatre semaines, avant de partir en vacances. Dans un entretien accordé à PSG TV, l’ailier droit parisien – Benoît Kounkoud – est revenu sur les retrouvailles avec ses coéquipiers.

“Ça fait plaisir de retrouver tout le monde en sachant que le groupe va changer à la fin de la saison. Donc, c’est important de passer ces moments-là ensemble et puis physiquement de repartir sur de bonnes bases. Bien sûr qu’on s’est tous entretenus comme on le pouvait pendant le confinement, avec du sérieux. Mais c’est vrai que reprendre en groupe et avec des exercices, ou des formes de travail plus similaires à ce qu’on a l’habitude de faire, ça va être important et ça va nous remettre dans le bain. On est des sportifs de haut niveau et non pas de maison ou d’appartement donc c’est bien. On ne pouvait pas rester quatre mois sans une activité physique cadrée par le club. C’est important, on va se remettre à travailler tous ensemble dans la joie et la bonne humeur et sans pression particulière en plus parce que c’est un mois où il n’y a pas forcément d’objectifs et de compétitions. Mais c’est important parce qu’on se projette déjà un peu vers la saison prochaine.”

De son côté, la Lidl Starligue reprendra le 23 septembre prochain. Pour rappel, le Final Four 2019-2020 (Barcelone, THW Kiel, Telekom Veszprém HC et le PSG) de l’EHF Champions League aura lieu le 28 et 29 décembre prochain à Cologne, soit au milieu de la saison 2020-2021.