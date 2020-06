Kristopans : “J’ai hâte de débuter la nouvelle saison”

Recruté par le PSG Handball en janvier 2019, l’arrière droit – Dainis Kristopans – va débuter sa nouvelle aventure avec le maillot des Rouge et Bleu. Lié au club de la captaile jusqu’en 2023, l’international letton est présent à la reprise de l’entraînement en compagnie des autres nouvelles recrues du club : Ferran Sole, Mathieu Grébille et Yann Genty. Dans un entretien accordé à PSG TV, Dainis Kristopans a exprimé son enthousiasme de participer au Final4 de Ligue des champions (décalé en décembre à Cologne) avec le PSG.

“J’ai hâte de débuter la nouvelle saison ! La période de confinement a été longue, il me tarde de recourir (…) J’ai commencé à me préparer doucement pour bien commencer la saison prochaine. Je suis content de retourner au Final4 de la Velux EHF Champions League en décembre (face à Barcelone, THW Kiel et Telekom Veszprém HC). Participer à cet évènement donne des sensations indescriptibles. C’est un énorme challenge pour tous les joueurs qui y vont. J’espère que nous y brillerons. J’ai hâte que ça arrive et d’être sur le terrain. La Ligue des champions, c’est la Ligue des champions et tout le monde veut la remporter.”

Dans cet entretien, Dainis Kristopans (2m15, 135 kilos) est également revenu sur ses retrouvailles avec l’entraîneur parisien, Raúl González. “C’est plus facile de rejoindre une équipe quand tu connais l’entraîneur et le système de jeu, mais aussi la manière dont se déroulent les entraînements. Raúl González a été l’une des raisons pour lesquelles j’ai choisi Paris.”