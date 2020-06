Kurzawa dans le viseur de Chelsea (FF)

Layvin Kurzawa arrive en fin de contrat avec le PSG. Et comme Thomas Meunier, Edinson Cavani et Thiago Silva, il ne devrait pas – sauf retournement de situation de dernière minute – prolonger avec les Rouge & Bleu. Déjà dans le viseur d’Arsenal ou du FC Barcelone, le latéral gauche (27 ans) plairait à Chelsea selon les informations de France Football. “Chelsea est venu aux renseignements auprès des agents de Kurzawa pour faire part de son intérêt”, indique FF. Cette approche plaît à l’ancien Monégasque qui souhaite tout de même des précisions sur cet intérêt, sachant que les Blues possèdent déjà deux latéraux gauches dans leur effectif avec Marcos Alonso et Emerson. France Football conclut en expliquant que l’Atlético de Madrid s’intéresse également à Kurzawa.