Kurzawa : “Je vais profiter et tout donner pour le club”

C’est l’une des surprises du mercato parisien. Alors qu’il arrivait en fin de contrat, Layvin Kurzawa a prolongé son bail de quatre ans avec le PSG, soit jusqu’en 2024. Recruté en 2015 en provenance de l’AS Monaco, le latéral gauche de 27 ans poursuivra son aventure avec le maillot parisien. Dans le JT du PSG, Layvin Kurzawa a exprimé sa fierté d’avoir prolongé chez les Rouge et Bleu.

“Beaucoup de fierté. Je suis heureux de continuer l’aventure ici. Ça fait cinq ans plus quatre, c’est énorme. Je vais profiter et tout donner pour le club. C’est vrai qu’il y a beaucoup de choses qui ont changé, j’ai eu un enfant et je pense que c’est ça aussi qui m’a permis de prolonger, a déclaré Kurzawa au JT du PSG. J’ai gagné en maturité et je suis plus posé. Je vais travailler, donner le maximum et on verra comment cela va se passer. Je ne me mets d’objectif précis, je vais essayer de faire le maximum. Je sais qu’en donnant le maximum ça va bien se passer, pour moi c’est ça le plus important.”