Kurzawa : “Nous avons de quoi écrire l’histoire du club cette année”

Alors que l’on s’attendait à un départ de Layvin Kurzawa après cinq ans au PSG, le latéral gauche a finalement prolongé son contrat de quatre ans avec les Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2024. Un choix qui peut s’expliquer par la crise de la Covid-19, qui devrait faire perdre un peu plus de 200 millions d’euros au PSG, qui va réduire la somme allouée au mercato estival. Au lieu de mettre entre 25 et 30 millions d’euros sur un nouveau latéral gauche, le PSG a donc préféré jouer la continuité. Sur son compte Instagram, le numéro 20 parisien a évoqué cette prolongation de contrat et affiché ses objectifs avec Paris. “Je suis très heureux de prolonger avec le PSG. Des échéances importantes vont arriver : les 2 coupes nationales et la Ligue des Champions. Nous avons de quoi écrire l’histoire du club cette année. C’est une occasion à saisir, on va tout faire pour aller le plus loin possible et relever ces défis qui nous sont chers. C’est important pour nous et nos supporters !“