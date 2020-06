L.Karabatic : “Cela fait plaisir de retrouver les copains même si l’ambiance reste un peu bizarre”

Le PSG Handball a repris le chemin de l’entraînement en début de semaine. Même s’ils n’ont plus rien à jouer, les Parisiens sont de retour à l’entraînement pour quatre semaines avant de partir en vacances. Luka Karabatic – capitaine du PSG – a indiqué que ce retour à Coubertin était assez bizarre.

“Lundi, on a juste passé des examens médicaux, des tests de Covid. Comme nous avions des rendez-vous individuels, on s’est croisés les uns, les autres sans avoir trop la possibilité d’échanger. Mardi, nous avons fait des tests d’efforts sur tapis, avec pareil, des rendez-vous différents pour chacun étalés sur toute la journée, relate l’international français dans une interview accordée à l’Equipe. D’après ce que j’ai compris, ces tests étaient plutôt bons. C’est bien. Cela montre que tout le monde a fait le taf et s’est bien entretenu durant cette période de confinement. Mercredi, nous avons eu notre première séance à Coubertin. Nous étions disposés en groupes de trois ou quatre. Ce sont des conditions particulières avec beaucoup de mesures de précautions prises : des marquages au sol, des boxes pour chacun… On s’entraîne aussi avec des masques. Cela fait plaisir de retrouver les copains. D’un autre côté, cette ambiance reste un peu bizarre. Mais, voilà. Chacun respecte toutes les consignes. C’est particulier mais nous avons quand même fait une bonne première séance.“