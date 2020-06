La Cadena Ser prétend que le PSG aimerait réunir les frères Hernández

Leonardo a bien expliqué dans l’entretien accordé au JDD que le PSG ne ferait pas de folies cet été et que le club devrait se montrer “créatif” pour optimiser son effectif alors que huit départs se profilent.

Dimanche, en Espagne, le “Carrusel Confidential” de la Cadena Ser a coché un des critères, celui de la créativité mais pas dans le sens escompté, celui des bonnes affaires. En effet, la radio espagnole a fait du cher Lucas Hernández (24 ans) “la priorité” du PSG. Le champion du monde 2018 ne s’adapte pas aussi bien que souhaité au FC Bayern (qui l’a payé 80M€) ni en tant que latéral gauche ni en tant que défenseur central. Les Bavarois ne seraient pas contre l’idée de rentrer dans leurs sous en le vendant. “Le PSG a déjà entamé des discussions avec l’entourage de Lucas“, prétend la Cadena Ser. Et ce n’est pas tout, dans la famille Hernández, le PSG voudrait aussi Theo (22 ans) pour succéder à Layvin Kurzawa, ajoute la radio. Un peu moins cher (payé 20M€ par Milan) et un peu plus jeune. Réunir les frères Hernández au PSG ne sera aisé mais ce “n’est pas impossible” non plus juge le média. Chacun se fera son idée.