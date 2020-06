La cryptomonnaie du PSG “devrait surtout rapporter au club” (L’Express)

Comme la Juventus, le FC Barcelone ou l’Atlético de Madrid, le PSG est partenaire de socios.com, un produit développé par la société maltaise Chiliz qui donne le sentiment d’être un peu partie prenante dans le club de son cœur. Le système est poussé, au point de proposer aux supporters une cryptomonnaie, pour le club parisien c’est le $PSG.

Le magazine L’Express publié ce jeudi se penche sur l’interface qui invite et incite “l’aficionado” à acheter des jetons virtuels ($PSG), à 2 euros l’unité. En rappelant que plus il détient de “dollars PSG”, plus son avis compte dans les sondages effectués… Chacun l’aura compris, outre les 2,5 millions d’euros par saison qui doivent entrer dans les caisses du PSG, l’objectif est aussi marketing. Ce n’est pas vraiment du gagnant-gagnant. “Tout en donnant l’impression de bichonner ses supporters, le PSG amorce une stratégie de big data, explique Jean-François Brocard, maître de conférences en sciences économiques, spécialisé dans l’analyse du sport professionnel. Celle-ci vise à collecter une masse de données sur ses fans, afin que le club les connaisse mieux et puisse les solliciter pour promouvoir les services de ses sponsors ou sa gamme de produits dérivés.”