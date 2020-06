“La L1 à 22 clubs ne serait pas un problème pour Mediapro et Téléfoot”

Amiens et Toulouse seront-ils effectivement en Ligue 1 lors de la saison 2020/2021 ? Depuis la suspension de la double relégation par le Conseil d’État, tout devient possible. Y compris une L1 à 22 clubs.

Quoi qu’il en soit, pour Mediapro, nouveau diffuseur pour la période 2020-2024 qui avec sa chaîne “Téléfoot” va proposer l’essentiel de la Ligue 1, il n’y a pas d’inconvénient à avoir 22 clubs dans l’élite malgré le coût de production supplémentaire. D’autant plus que Toulouse est un aire urbaine d’un million d’habitants, autant de potentiels téléspectateurs. “La L1 à 22 clubs ne serait pas un problème pour Mediapro et sa chaîne Téléfoot“, a confirmé Mediapro à lequipe.fr. Resterait à régler un problème de lots… car Mediapro n’a pas 100% de la Ligue 1. En effet, beIN Sports, qui avait deux rencontres de L1 par journée, a sous-licencié son lot à Canal Plus. La chaîne cryptée peut prétendre à plus de matches si le championnat passe à 22 clubs. Tout est définitivement compliqué avec la Ligue 1.