La LFP vise une reprise de la L1 avec 100% du public (L’E)

Le week-end du 22 et 23 août, le PSG et le peuple Rouge & Bleu espèrent être concernés par la finale de la Ligue des champions. Sinon, ce sera le début de la saison 2020/21 de L1. Comme évoqué précédemment, la LFP escompte une reprise avec du public. Dans cette perspective, la Ligue a fourni un cahier des charges au ministère des Sports cette semaine.

“La première hypothèse évoque un protocole de reprise avec 100% du public et des conditions sanitaires adaptées. La seconde concerne une jauge supérieure à la moitié de la capacité d’accueil du stade. Ce qui change entre les deux hypothèses, c’est la distanciation physique“, lit-on sur lequipe.fr. Le média sportif rapporte une première réponse des autorités : On pourrait revoir la question de la jauge en oubliant l’option d’un nombre en valeur absolue (5000 spectateurs) qui n’est pas pertinent au vu de la grande diversité des capacités d’accueil dans les stades. Mais la position des ligues professionnelles sur la jauge maximale semble trop ambitieuse. Il sera préférable de partir sur une jauge partielle, et qu’elle soit définie au cas par cas, au niveau local.”

Concernant les finales de la Coupe de France (PSG/ASSE) et de la Coupe de la Ligue (PSG/OL) pressenties les 24 et 31 juillet, le football français souhaite faire sauter le plafond des 5000 personnes au stade et même remplir le Stade de France chaque vendredi. A priori il va encore falloir attendre pour savoir si les autorités vont assouplir les protocoles.