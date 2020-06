La possible prolongation de Kurzawa, une bonne idée ?

Le dossier Layvin Kurzawa pourrait voir son dénouement être radicalement différent de ce que tout le monde pensait. En effet, l’ancien monégasque arrive en fin de contrat le 30 juin et les premières rumeurs indiquaient que le PSG ne souhaitait pas poursuivre l’aventure avec son latéral gauche arrivé à l’été 2015 (122 matches, 13 buts). Mais la crise du coronavirus est passée par là et le PSG risque d’afficher des pertes financières d’un peu plus de 200 millions d’euros. Le prochain mercato estival devrait subir ces pertes et la recherche d’un latéral gauche performant pour venir concurrencer Juan Bernat s’annonce plus compliquée. Depuis plusieurs semaines, les Rouge & Bleu pistent Alex Telles. Mais Porto se montre gourmand (30 millions d’euros), ce qui a refroidi les dirigeants parisiens. Dans ce cas, pourquoi ne pas prolonger le contrat de Layvin Kurzawa ? Depuis cinq ans, l’international français n’a jamais réussi à s’imposer comme le titulaire indiscutable au poste de latéral gauche, en raison de ses performances très souvent en dent de scie. Mais avant l’arrêt de la compétition, Layvin Kurzawa montrait des progrès, réalisant de bonnes performances. Ce matin, Le Parisien expliquait que Kurzawa “aurait manifesté un attachement et une envie de demeurer au club qui n’auraient pas laissé insensible“. France Football expliquant même il y a quelques jours que le PSG aurait proposé une prolongation de contrat de quatre ans à son défenseur (27 ans). Pour vous, prolonger le contrat de Layvin Kurzawa serait-ce une bonne idée ? À vos claviers.