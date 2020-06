La préférence de Sergiño Dest va au Bayern plutôt qu’au Barça ou au PSG (Sky)

Le nom de Sergiño Dest, latéral droit de 19 ans de l’Ajax Amsterdam sous contrat jusqu’en 2022, est apparu il y a peu dans les rumeurs mercatesques liées au PSG, au FC Barcelone et surtout au Bayern Munich, décidément très orienté sur les jeunes joueurs. Et la réciproque est vraie. Ainsi, en Allemagne, Sky rapporte que le joueur a une vraie préférence pour le club bavarois. “On nous dit que Dest avait parlé en faveur du Bayern. Le joueur a déjà clairement indiqué qu’il voulait partir. L’Ajax l’a accepté. Maintenant, c’est une question de prix. Les Néerlandais demandent entre 20 et 30 millions d’euros. Il y a deux autres clubs, Barcelone et Paris, qui sont également en course. Mais sa préférence va au Bayern”, explique Max Bielefeld, expert sur ces questions chez Sky. Reste à savoir si le FC Bayern mais aussi le Barça ou le PSG s’imaginent mettre cette somme sur la table. Ce qui n’est pas acquis.