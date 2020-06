La première séance avec l’ensemble du groupe pourrait avoir lieu mercredi (L’E)

Le PSG et ses joueurs ont retrouvé le chemin du Camp des Loges ce lundi pour trois jours de tests avant de retrouver les terrains hier pour des entraînements en petits groupes de 5. Mais selon les informations de l’Equipe, le premier “vrai” entraînement collectif devrait avoir lieu mercredi. “Joueurs et staff sont testés tous les trois jours pour le Covid-19″, rapporte le quotidien sportif qui indique que le premier match amical des Rouge & Bleu devrait avoir lieu le 12 juillet face au Havre. Annoncé dans un premier temps le 9 juillet, le match entre les pros et l’équipe U19 ne devraient finalement pas avoir lieu.