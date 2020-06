La Provence, Boudjellal et le complot fantasmé liant Eyraud et al-Khelaifi…

Mourad Boudjellal, ancien président du RCT, aime bien vendre des “saucisses” à qui veut bien l’entendre. En compagnie du franco-tunisien Mohamed Ajroudi, l’homme d’affaires de 60 ans dit avoir lancé un très ambitieux projet de rachat de l’OM. Et dans sa partie de poker et son storytelling, Boudjellal invite et réunit dans un grand complot, via La Provence, le grand méchant Qatar, le président du PSG Nasser al-Khelaifi et l’actuel président phocéen Jacques-Henri Eyraud… Une grosse et terrifiante “saucisse” cette fois donc à lire dans le journal marseillais : “Le clan du Toulonnais devine à travers ces manœuvres (les chausse-trapes qui pullulent pour mettre à mal la crédibilité du projet) deux ennemis tapis dans l’ombre d’une éventuelle future négociation : Jacques-Henri Eyraud, qui se dresse face à toute cession, et le Qatar via Nasser al-Khelaifi qui ne verrait pas d’un si bon œil l’arrivée d’un tel investisseur en Ligue 1.” Tremblez supporters de l’OM !