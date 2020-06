L’activiste LGBT demande la saisie du passeport de Neymar

Comme rapporté hier, la relation sulfureuse entre la mère de Neymar, Nadine Gonçalves (52 ans), et son petit ami bisexuel Tiago Ramos (22 ans) fait les choux gras de la presse people au Brésil. D’autant plus que le couple se serait battu la semaine derrière. Ce qui aurait provoqué la colère du joueur du PSG. Un Neymar qui se retrouve dans une polémique et même visé par une plainte après avoir été enregistré en train de tenir des propos homophobes. Lors d’une conversation avec des amis dans une vidéo, il a traité Tiago Ramos de “veadinho” (un terme brésilien péjoratif pour les homosexuels) et dit qu’il faudrait lui “mettre un balai dans le cul“. Suite à la diffusion de cet audio, Agripino Magalhaes, un militant LGBT brésilien, a déposé une plainte contre la star au parquet de São Paulo. Le clan de Neymar Jr n’a pas commenté l’affaire jusqu’ici.

Nouveau développement, Agripino Magalhães, le militant LGBT, a fait savoir à Globo qu’il avait demandé au tribunal (voir le document ci-dessous) la saisie du passeport de Neymar, afin que le joueur ne quitte pas le pays et, par conséquent, ne remette pas en cause les conclusions d’une éventuelle enquête sur l’affaire. Lundi dernier, son avocat, Ângelo Carbone, a déposé une demande auprès du parquet de São Paulo pour qu’une enquête vérifie les propos de Neymar. Le parquet de São Paulo a indiqué qu’il avait reçu la plainte.