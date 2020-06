L’anecdote de Laurent Fournier sur le match retour contre Bucarest

Le 13 août 1997, le PSG joue un tour préliminaire de Ligue des Champions face au Steaua Bucarest. En Roumanie, les Parisiens s’inclinent 3-2 mais préservent toute leur chance pour le match retour au Parc des Princes. Mais les Rouge & Bleu vont finalement perdent le match sut tapis vert en raison de la présence de Laurent Fournier sur le terrain alors que ce dernier est suspendu pour ce match. 15 jours plus tard, le PSG recoit donc le club roumain avec un déficit de trois buts. Mais le PSG va écraser le Steaua (5-0) 6 avec un triplé de Rai et un quadruplé de passes décisives pour Leonardo, qui jouait d’ailleurs son dernier match avec Paris – pour se qualifier pour l’édition 1997-1998 de la Champions League. Absent du terrain ce jour-là, Laurent Fournier était bien présent – mais caché – au Parc des Princes.

“Il fallait que je me cache. Il m’avait fait monter dans l’ancienne régie tout là-haut. On était deux, je ne me souviens pas de l’autre personne, pour suivre ce match qui a fait beaucoup de bruit mais qui a fait aimer le Paris Saint-Germain, se remémore Fournier dans la pastille “Flashback au Parc” sur la chaîne Youtube du PSG. Responsable, on n’a toujours l’impression d’avoir oublié de compter les cartons (rire). Il y avait plusieurs compétitions, c’était difficile mais tout le monde l’a accepté pour essayer de faire ensemble un exploit et oublié la mésaventure du Fax. […] Ce sont des histoires qui font du bien quand elles se finissent bien. Ça a fait un des plus beaux matches du PSG au Parc des Princes.“