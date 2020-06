L’AS Saint-Etienne avance comme elle peut vers la finale

Vendredi 24 juillet, le PSG va affronter l’AS Saint-Etienne dans le cadre de la finale de la Coupe de France au SDF. Ce sera le premier match officiel en France depuis mars et lé début du confinement lié à la pandémie de Covid-19. Et déterminer cette date aura été compliqué.

“J’ai dû élaborer à peu près autant de programmes de reprise qu’il y a eu de changements de date ! C’est trop. Nous, sportifs, n’avons pas été pris en considération”, a regretté Claude Puel, entraîneur des Verts, en conférence de presse. “Maintenant, la date du 24 juillet est officiellement confirmée pour la finale. Ce n’est pas évident d’établir un programme de matches amicaux jusque-là. Avant le 24 juillet, il y aura Rumilly. Après, on organisera un mini-stage. C’est quand même particulier, après trois mois d’arrêt, de reprendre par une finale de Coupe. […] C’est très bien que les instances aient insisté pour lancer la saison avec cette rencontre mais, pour les acteurs, c’est assez à pile ou face. C’est la première fois, ce n’est pas évident pour Paris, Lyon (finaliste de la Coupe de la Ligue) et nous.”

L’AS Saint-Etienne affrontera Romilly (N2) le 4 juillet et sera opposé à Rennes (le 12 juillet) et Nantes (le 15 juillet) à l’occasion d’un stage en Bretagne. D’autre part Claude Puel a signifié que Jessy Moulin serait dans la cage de l’ASSE. Verra-t-on face au PSG Loïc Perrin, Yohan Cabaye et William Saliba ? Il faudra encore attendre pour savoir si ces joueurs vont au delà du 30 juin sous le maillot vert. En revanche pour Timothée Kolodziejczak et Mahdi Camara il n’y aura pas de finale de la Coupe de France : ils sont suspendus.