L’Atlético de Madrid ne vise pas Cavani, la Roma lui propose un gros contrat (AS)

L’Atlético de Madrid et Edinson Cavani (33 ans) ne s’uniront pas. Si le Matador a poussé pour signer en janvier dernier chez les Colchoneros, l’affaire ne s’est pas faite et ne se fera pas plus cet été, même si l’attaquant uruguayen est libre contractuellement. C’est que qu’assure le journal AS ce jour.

En effet, les discussions hivernales ont provoqué des crispations, toujours vivaces. Les dirigeants de l’Atlético de Madrid n’avaient d’ailleurs par apprécié la gourmandise financière de Walter Guglielmone, frère et agent d’Edinson Cavani. Autrement dit, les deux parties sont en froid. Le président de l’Atlético, Enrique Cerezo, avait publiquement exprimé sa colère contre l’attaquant alors au PSG et son représentant: “Cette histoire Cavani me semble être une honte, avec certains joueurs représentés par leur famille. Nous ne sommes pas là pour être dévalisés !” Aujourd’hui, c’est la Roma qui tient la corde pour Edinson Cavani, rapporte le quotidien sportif espagnol. Le club de Serie A propose trois années de contrat et le plus gros salaire du club au Matador. L’Atlético aimerait lui signer l’attaquant polonais de 26 ans Arkadiusz Milik.