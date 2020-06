Laure Boulleau estime qu’il ” y aura moins de difficulté athlétique” pour le PSG avec un final 8 de C1

L’UEFA devrait décider d’un final de Ligue des Champions type Final 8 avec des matches uniques pour les quarts de finale et demi-finales. Dans le CFC, on se demande si cette édition 2020 peut-être la bonne pour le PSG. Laure Boulleau estime que ce condensé de match pourrait avantager le PSG mais…

“Un final 8 pour terminer la Ligue des Champions ? Je trouve qu’il y a des points positifs et négatifs. Mais pour le PSG, ce qui me plaît c’est qu’il n’y aurait que trois matches. Même s’ils sont en retard avec l’arrêt de la Ligue 1. Il y aura moins de difficulté athlétique sur la répétition. Par contre, mentalement, sur une élimination directe, si on pense à Dortmund, il n’y a pas de match pour se rattraper. La pression est différente sur les matches à élimination directe. Mentalement, il va falloir passer un grand pallier.“